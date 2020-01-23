Гончарук: Правительство никуда не уходит, мы не планируем никакие отставки

На "Украинском завтраке" в швейцарском Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в отставку не собирается.

Гончарук: Следующие пять лет Украина будет стабильной Фото: Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України / Facebook

Нынешний состав правительства будет оставаться настолько долго, насколько будет позволять доверие внутри команды. Об этом сегодня в ходе выступления на "Украинском завтраке" в швейцарском Давосе заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Правительство никуда не уходит. Правительство продолжает работать. Мы не планируем никакие отставки, это слухи. Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций, манипуляций, сливов, грязной игры, которую позволяют себе группы влияния, которым не комфортно работать в стране с честным правительством", – отметил Гончарук.

Он подчеркнул, что между членами правительства "очень крутая, беспрецедентная" координация, а с президентом Владимиром Зеленским у него прекрасные отношения.

"Следующие пять лет Украина будет стабильной, потому что мы имеем президентом честного, порядочного человека с высоким уровнем доверия. Команда президента будет работать на эффективность. Правительство будет работать, пока к правительству будет доверие", – сказал украинский премьер-министр.

"Я не планирую никуда уходить", – добавил Гончарук.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми видео.