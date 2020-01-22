$5,5 млрд от МВФ. Зеленский и Гончарук провели переговоры с Георгиевой

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева обсудили меры, необходимые для утверждения программы расширенного финансирования.

22 января президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, речь шла о реализации программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

Стороны высоко оценили скорость и качество сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрение структурных реформ, говорится в сообщении.

Беседу с Георгиевой провел также премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Обсудили с директором-распорядителем МВФ ход выполнения предварительных мер, необходимых для утверждения согласованной на рабочем уровне программы расширенного финансирования", – написал он в Telegram.

В Давосе 21 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января. 22 января в Давос прилетел Зеленский.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы", который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.