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Зеленский: Я работаю президентом 248 дней. И должен объяснить детям, почему все эти дни я не дома

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратной стороной результативной работы его команды является жертвование интересами семьи.

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Зеленский: Мы ставим такие задачи, чтобы я каждый день, возвращаясь домой, понимал, что не просто так работал президентом
Зеленский: Мы ставим такие задачи, чтобы я каждый день, возвращаясь домой, понимал, что не просто так работал президентом
Фото: ЕРА

Владимир Зеленский признал, что став президентом Украины, мало времени уделяет семье. Об этом он сказал 22 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляцию выступления Зеленского и его ответов на вопросы модератора вел в Facebook Офис президента.

"Я работаю в должности президента Украины 248 дней. Поймите, насколько это сложная профессия, если я точно знаю, сколько дней работаю. Примерно 150 дней работает наш парламент. За это время он принял огромное количество законов, которые по разным причинам нельзя было принять много лет", – сказал он.

Каждый день президентства был посвящен работе на Украину, заявил Зеленский.

"Мы ставим такие задачи, чтобы я каждый день, возвращаясь домой, понимал, что не просто так работал президентом. Все 248 дней я работал на государство Украина. Все эти дни я очень мало времени потратил на свою семью. Потому что каждый день должен давать важный результат для страны, чтобы по крайней мере объяснить своим детям, почему я не дома", – отметил он.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2342133749412200/

Бывший шоумен, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский был избран главой Украинского государства в 2019 году.

В Давосе 21 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января. Сегодня в Швейцарию прибыл украинский президент.

Теги: Верховная Рада, Всемирный экономический форум, Давос, Владимир Зеленский
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