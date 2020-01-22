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Зеленский выступил на форуме в Давосе. Трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с речью к участникам Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском Давосе. Трансляцию вело "Радіо Свобода".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В Давосе 21 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января.

22 января в Давос прилетел Зеленский. Это первый форум для украинского президента, который вступил в должность в мае 2019 года.

Теги: Всемирный экономический форум, Давос, Владимир Зеленский
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