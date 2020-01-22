Встреча Зеленского с Путиным в Израиле не запланирована – Офис президента

О планируемой встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина сегодня сообщил главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. В Офисе украинского президента сказали, что пока такой встречи у него в планах нет.

В Офисе президента рассказали о планах Зеленского в Израиле Фото: Офіс Президента України / Facebook

В рамках рабочего визита в Израиль у президента Украины Владимира Зеленского не запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе президента.

"Президент Украины посетит с рабочим визитом государство Израиль. В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля", – рассказали в Офисе президента.

Там подчеркнули, что если Зеленский будет общаться с Путиным на полях форума, речь будет идти о дальнейшем освобождении удерживаемых лиц.

О вероятной встрече двух лидеров сегодня сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, состоится 22–23 января в Иерусалиме. Путин – среди приглашенных на церемонию.

19 января свое участие в форуме подтвердил Зеленский.

Единственный раз президенты Украины и РФ общались лично 9 декабря 2019 года в Париже, где состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки" по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась первая личная встреча Зеленского и Путина. Президент Украины после саммита заявил, что итог переговоров с Путиным можно охарактеризовать как "ничью".