Помощник Зеленского Ермак наращивает влияние – СМИ

Между помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком и руководителем Офиса президента Андреем Богданом существует конфликт, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак наращивает свое влияние в Офисе президента. Об этом сообщает 22 января "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан больше не сопровождает Зеленского на публичных мероприятиях, в частности его не было в Омане, куда президент ездил в начале января, также Богдан не присутствовал в аэропорту Борисполь при прощании с погибшими в Иране украинцами.

Постоянным спутником главы Украинского государства стал его помощник Андрей Ермак, курирующий в основном внешнеполитические вопросы, в то время как Богдан сосредоточен на внутренней политике, пишет "Украинская правда".

Один из источников издания рассказал, что отсутствие Богдана в Борисполе стало результатом конфликта с Ермаком, так как они "не воспринимают друг друга".

"Погруженный по локоть в аппаратную работу Богдан и абсолютно свободный международник Ермак и составляют сегодня два полюса ближайшего окружения Зеленского", – пишет издание.

Собеседники также рассказали, что в последнее время Ермак "начинает наращивать влияние на региональную политику". "На него ориентируются как минимум несколько глав областных государственных администраций: Донецкой – Павел Кириленко, Луганской – Сергей Гайдай, Николаевской – Александр Стадник", – отметили источники.

Кроме того, собеседники "Украинской правды" в команде президента рассказали, что Богдан выступал против отстранения с поста премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в то время как Ермак не поддержал открыто отставку премьера, но "заставил Зеленского хотя бы оценить такую возможность".

"Мы как-то сидели за одним столом с президентом, Богданом, Ермаком и другими. И это невозможно было выдержать. Они друг друга обстебывают, посылают, как старая сварливая пара. В такой атмосфере работать невозможно", – заявил один из источников издания.

Другой собеседник добавил, что "они визжат друг на друга на ровном месте, причем Ермак может незаметно провоцировать Богдана".

"Украинская правда" пишет, что "пока Богдан концентрировал для президента власть, Ермак концентрировал влияние на ее источник – самого президента".

"Как нарастил влияние Ермак? Проблема в том, что на самом деле он вместе с [первым помощником президента Сергеем] Шефиром ничего особенно в Офисе и не делает. Богдан сидит в своем кабинете, дрючит депутатов, звонит министрам и за весь день раза три-четыре поднимается к Зеленскому. А Ермак и Шефир на четвертом этаже живут [где располагается кабинет президента]", – рассказал источник.

"Украинская правда" отмечает, что Богдан из-за своих способов коммуникации "успел испортить отношения едва ли не со всей фракцией "Слуга народа" и многими министрами", и ему сложно быть эффективным, но и "Ермак не в лучшей ситуации". "Его главная задача – договориться с россиянами – по самому определению маловероятна… То, что официальный Киев видит как шаги к миру, Москва воспринимает лишь как способ выждать и ударить снова", – отмечает издание.

При этом источники подчеркивают, что авторитет в глазах президента "можно заслужить эффективностью, а не преданностью".

Представители парламентской фракции "Слуга народа" рассказали НВ на условиях анонимности, что Зеленский не станет менять Богдана на посту руководителя Офиса президента, а решение Богдана поменьше появлятся на публике принял он сам, чтобы "не дразнить" общественность.