Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Заказывал отель заранее". В Омане украинскому журналисту рассказали об отдыхе Зеленского

На киевском "4 канале" вышел сюжет журналиста Андрея Ткачука об отеле в Омане, где в январе отдыхал президент Украины Владимир Зеленский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Зеленский отдыхал в отеле в Омане
Зеленский отдыхал в отеле в Омане
Скриншот: 4 КАНАЛ / Facebook

Перед отправлением на отдых в Оман президент Украины Владимир Зеленский заранее забронировал номер в отеле. Об этом говорится в сюжете журналиста Андрея Ткачука, вышедшем 17 января в эфир на "4 канале" (Киев).

Автор сюжета отправился в Оман и побывал в апартаментах, где останавливался Зеленский.

По его словам, представитель администрации отеля подтвердил, что Зеленский приезжал на отдых, "был здесь с семьей и заказывал отель заранее".

"Мы общались с официантами, есть много русскоязычных официантов из Средней Азии, которые работают. Они говорили, что очень хотели увидеть президента, но не смогли. Он был где-то далеко от них, отдыхал", – отметил Ткачук.

Он отметил, что с одним из министров Омана Зеленский проводил встречу не в ресторане, как об этом ходили слухи, а в конференц-зале на первом этаже отеля.

Журналисту не подтвердили факт встречи президента Украины с представителями РФ, в частности с помощником главы Кремля Владиславом Сурковым.

Стоимость отдыха Зеленского в отеле не сообщили, сославшись на конфиденциальность информации.

5 января "Страна" сообщила, что Зеленский уехал отдыхать в Оман и остановился в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. В Офисе президента Украины подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении.

До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман. Офис президента 5 января также проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Утром 8 января пресс-служба Зеленского сообщила, что он прервал визит в Оман и срочно возвращается в Украину в связи с авиакатастрофой в Иране самолета "Международных авиалиний Украины".

По данным журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший")", чартерный самолет, на котором летел президент, приземлился в Жулянах в 2.37 ночи 9 января.

Общественный деятель Вадим Лабас заявил 11 января в эфире телеканала "Прямий", что Зеленский во время пребывания в Омане мог тайно встретиться с Сурковым. Он утверждал, что президент Украины вернулся в Киев на самолете Медведчука.

видео

Видео: 4 КАНАЛ / Facebook
Теги: Владимир Зеленский, отель, Оман, отдых
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS