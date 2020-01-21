Если Гончарук уйдет, Маркарова может стать наиболее опытным кандидатом на пост главы правительства – The Jamestown Foundation

В политической повестке дня в Украине в ближайшие месяцы будут доминировать финансовые и экономические вопросы, а не соображения безопасности, отмечает американская неправительственная исследовательская организация The Jamestown Foundation. По мнению исследователей, нынешняя министр финансов Оксана Маркарова в этой ситуации может рассматриваться как подходящий претендент на пост премьера – в случае, если глава правительства Алексей Гончарук все-таки уйдет в отставку в ближайшие недели или месяцы.

Если Кабинет Министров будет распущен в ближайшее время, то в Украине сразу возникнут политические кланы и группировки, что приведет к непредсказуемым результатам. Об этом в статье, опубликованной 20 января, пишет американская неправительственная исследовательская организация The Jamestown Foundation.

Автор – профессор экономики и старший научный сотрудник Польского института перспективных исследований в Варшаве Владислав Иноземцев – отмечает, что экономика Украины находится на относительно сильном подъеме после глубокого падения, вызванного потрясениями, связанными агрессией России в 2014 году.

"Национальная валюта, гривна, умеренно укрепилась по отношению к доллару, что позволяет экономике восстанавливаться, но Украина по-прежнему имеет высокую долю заемных средств, – пишет он. – Под руководством министра финансов Оксаны Маркаровой – одной из двух бывших членов кабинета, которых президент [Владимир] Зеленский переназначил на работу в новом правительстве – власти начали ужесточать заимствования, чтобы снизить доходность, Национальный банк пять раз снижал ставку рефинансирования в течение 2019 года, снизив ее до 13,5% в декабре".

После создания надежного инструмента для внутренних заимствований правительство привлекло дополнительных иностранных инвесторов, предложив €1 млрд суверенных еврооблигаций и снизив стоимость заимствования на четверть по сравнению с предыдущим предложением. Инфляция достигла минимума после 2014 года – 4,3%, подчеркивается в материале.

"Последние месяцы были также отмечены растущим недовольством между министром финансов Маркаровой и министром экономики Тимофеем Миловановым, бывшим профессором университета США. Министр экономики Украины впервые ввел новые налоги на физических лиц-предпринимателей и малый бизнес – провоцируя тысячи людей выйти на улицы в знак протеста – и не смог представить окончательный вариант важнейшего закона, который бы отменял запрет на торговлю сельскохозяйственными землями. Таким образом, если премьер-министр Гончарук в конечном итоге уйдет в отставку в ближайшие недели или месяцы, Маркарова может стать наиболее опытным кандидатом на пост главы правительства", – пишет автор.

Это особенно актуально, считает он, потому что в 2020 году конфронтация Украины с Россией, вероятно, ослабнет, так как президент РФ Владимир Путин озабочен внутренними вопросами конституционной реформы и перестановками в правительстве.

"Таким образом, можно ожидать, что финансовые и экономические вопросы, а не соображения безопасности, будут доминировать в политической повестке дня в Украине в ближайшие месяцы. Вступив в европейское экономическое пространство после заключения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, Украина теперь должна продолжить реструктуризацию экономики, включая создание условий на открытом рынке для пахотных земель, внедрение эффективных методов борьбы с коррупцией и реформирование налоговой системы. Это, конечно, сложные задачи, но после успешного решения проблемы суверенного долга их, наконец, придется решать", – резюмировал Иноземцев.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми видео.