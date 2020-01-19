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Гончарук о прослушке: Угроза национальной безопасности

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в том, кто именно записывал его разговоры, разберутся спецслужбы.

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Гончарук о прослушке: Я считаю, что это преступление
Гончарук о прослушке: Я считаю, что это преступление
Фото: ЕРА

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал "преступлением" прослушивание высших должностных лиц страны. Об этом он сказал 19 января в эфире телеканала "Украина 24", комментируя историю с аудиозаписями якобы его разговоров.

"Фактически я считаю, что это преступление. Я считаю, что то, что было сделано, недопустимо. Это в том числе и угроза национальной безопасности по целому ряду соображений. Но главная моя идея, главное мое сообщение состоит в том, что мы бескомпромиссно боремся с коррупцией", – заявил глава правительства.

На вопрос, "чьих рук дело", Гончарук ответил: "Думаю, что спецслужбы разберутся, кто именно записывал".

"Мы на протяжении четырех месяцев (уже немного больше) делаем много тех вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам, и, очевидно, наживаем много врагов себе", – подчеркнул премьер-министр.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми видео.

Теги: коррупция, аудио, прослушка, записи, Алексей Гончарук
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