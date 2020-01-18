Разговор Гончарука, насколько я знаю, записала одна из участниц встречи

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Главный, самый важный вопрос сегодняшнего дня, который будоражит с утра все украинское общество, – уйдет ли в отставку премьер-министр Гончарук и вообще что произошло с прослушиванием его кабинета.

Я все-таки придерживаюсь той позиции, что в каждом деле нужно быть специалистом, в каждом деле нужно быть профессионалом, нужно иметь высокий уровень компетентности и понимать, что ты отвечаешь и за себя, и за остальных людей.

К сожалению, Алексей Гончарук, являясь неплохим человеком и, безусловно, не коррупционером (что уже очень важно), оказался очень слабым профессионалом. Сегодня, к сожалению, большая беда нашей страны в том, что мы опять наступили на грабли и имеем правительство непрофессионалов, возглавляемое премьер-министром-непрофессионалом, который сам, впрочем, признается, что он не разбирается в экономике. Если премьер-министр признается (пусть даже в частной беседе), что плохо разбирается в экономике, ему надо не просто уходить, ему надо убегать. Все-таки когда мы идем лечить разболевшийся зуб, мы стараемся попасть к хорошему врачу, потому что плохой может навредить. Когда мы идем чинить обувь, мы хотим, чтобы это был профессиональный сапожник, потому что непрофессиональный может сделать еще хуже. То же самое касается любой профессии. Дом должен проектировать грамотный инженер-конструктор, а создавать – грамотный архитектор.

Все, за что ни возьмись, нуждается в компетентности, профессионализме, и везде нужны специалисты. Только у нас почему-то получается, что в правительство можно набрать просто молодых людей, которые имеют главный плюс – они не воруют, – и этого, кажется, достаточно. Нет, этого очень недостаточно. Сегодня – повторяю – мы имеем правительство непрофессионалов, где, в общем-то, соответствуют требованиям, выдвигаемым обществом, всего четыре человека. На мой взгляд, не больше.

Что нужно делать? Конечно, нужно менять правительство и не бояться этого, и конечно, нужно менять премьер-министра.

Что получилось? Разговор, который состоялся в кабинете премьер-министра, был записан и попал в СМИ. С большой долей вероятности могу сказать, что этот разговор не был записан на стационарную аппаратуру, стоящую в кабинете премьер-министра. Этот разговор, насколько я знаю, записала одна из участниц встречи. Об этом знают президент и те, кому положено об этом знать... Знают также, кто монтировал этот разговор, на чьем компьютере это производилось и остальные подробности, которых я не имею права разглашать.

Исходя из этого, конечно, премьер-министр должен был уйти в отставку, но как минимум согласовав ее с президентом. Насколько я знаю, заявление премьер-министра Гончарука о том, что он уходит в отставку, было новостью не только для Украины и украинского общества, но и для президента тоже. Сегодня целый день Владимир Зеленский раздумывал над тем, как ему поступить в этой ситуации.

Мы недавно видели запись встречи президента с премьер-министром, во время которой он дал определенные поручения правительству и сказал: "Продолжайте работать". Зная Владимира Зеленского, я обратил внимание, с каким внутренним напряжением, граничащим с сильным раздражением (мне даже показалось, ненавистью), он смотрит на премьер-министра Гончарука.

Понимая некоторые механизмы, которые происходят сегодня в украинской власти, думаю, что дни Гончарука и правительства Гончарука сочтены. Вопрос пошел на недели. Это может быть от двух недель до двух месяцев. Думаю, сейчас в эти недели будет подыскиваться кандидатура нового премьер-министра и будут подыскиваться кандидатуры министров на подавляющее большинство мест, которые освободятся.

Думаю, что президенту и Верховной Раде нужно исходить из двух важнейших принципов при подборе людей на такие должности. Первое: компетентность и профессионализм. Второе: порядочность и патриотизм. Мы должны понять, что на таких должностях в стране, от которых зависит наша с вами жизнь и наше благополучие, должны находиться специалисты. Пока специалисты не будут в креслах министров и их заместителей, пока там будут находиться подающие надежды, ставящие эксперименты над страной, просто хорошие люди, горлопаны, лжепатриоты и так далее, толку не будет.

Еще один важный момент, о котором хочу сказать. В последнее время идут дискуссии: мол, правительство получает какие-то надбавки, слишком большие зарплаты... Каждому из нас нужно понять: если мы хотим видеть достойных, компетентных людей на руководящих должностях, им надо платить много денег. Это аморально – если человек, находящийся на посту министра, будет зарабатывать 16 тысяч гривен. Аморально, потому что в бизнесе человек талантливый, самостоятельный, умный, самодостаточный может зарабатывать в месяц и 30, и 50, и 100, и 200 тысяч долларов. Почему такой человек должен идти в министры на зарплату 16 или 30 тысяч гривен? Почему он должен жертвовать своей независимостью, статусом свободного человека, который сам определяет, как ему жить, как ему поступать? Почему он должен терять деньги? Это конкурентная борьба, и в этой конкуренции он должен выбирать пост министра, только если ему будут хорошо платить, если у него будет достойный социальный пакет.

Я исхожу из того, что в украинском футболе огромное количество игроков получает и 50, и 70, и 100, и 150, и 200, и даже больше тысяч долларов в месяц. Министры менее важны, чем футболисты? И почему министры не могут получать так много, как футболисты?

Любому человеку понятно: если министру платить мало, он будет воровать. Воровать в таких размерах, что те 30–50 тысяч долларов, которые я предлагаю давать министру ежемесячно, покажутся сущими копейками. Поэтому я считаю, что нашему обществу пора перестать стыдливо бояться говорить о высоких зарплатах и назначать их. Я считаю, что люди, которые отвечают за управление страной, должны получать много, должны иметь соцпакеты, но при этом знать: если украдут хоть на копейку, будут сидеть в тюрьме пожизненно. Тогда будет дело.

Я очень хочу, чтобы на смену непрофессионалам (пусть даже и хорошим людям), которых сейчас в стране засилье, пришли настоящие специалисты, которые, засучив рукава, будут делать дело и получать за это большое официальное вознаграждение. Мне кажется, что так и произойдет, потому что здравый смысл подсказывает: пора, давно пора так поступить.

Еще мне очень хочется, чтобы у нас был настоящий конкурс на каждую должность и чтобы этот конкурс, исходя из условий работы и финансового вознаграждения, выигрывали лучшие. Мне вообще хочется, чтобы лучшие были наверху, чтобы худших там не было и чтобы мы с вами знали, что нашей страной руководят чистые и честные профессионалы. Пускай нам всем повезет!

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: "ГОРДОН"