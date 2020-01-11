Гордон: Борьба с коррупцией и экономические реформы Зеленскому удадутся, мир с Россией, считаю, нет

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что во время президентства Владимир Зеленский сумеет побороть коррупцию в Украине и добиться экономического развития страны, но разрешить конфликт с Россией он не сможет, пока этого не захочет президент РФ Владимир Путин или тот, кто сменит его на этом посту.

Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоят три главные задачи: борьба с коррупцией, экономические реформы и установление мира, с двумя из них за свою каденцию он должен справиться. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 9 января высказал журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"Первая [задача] – это решение вопроса войны и мира. Вторая задача – это мощное экономическое развитие Украины. И третья задача – борьба с коррупцией. Справиться с коррупцией ему по силам, и он уже делает первые, но решительные шаги. Что касается экономических реформ, вопрос сложнее, потому что не хватает знаний, не хватает опыта, не хватает специалистов. Сегодня, к сожалению (я обсуждал этот вопрос с целым рядом специалистов, [бывших] министров), в правительстве Украины [только] четыре министра соответствуют своим должностям. Остальные – случайные пассажиры на этом теплоходе. К сожалению. Но Зеленский это понимает. Он вообще умный. Знаете, у него есть несколько очень серьезных плюсов: он порядочный и умный. Это те две ступеньки, на которых можно строить все остальное. Плюс он патриот своей страны. Я думаю, что, как говорил [президент Беларуси] Александр Григорьевич Лукашенко, правительство он будет "ператрахваць", – предположил журналист.

Вопрос восстановления территориальной целостности Украины намного сложнее, подчеркнул Гордон.

"Перед ним непростая задача стоит, потому что, когда ты имеешь дело с дьяволом, очень трудно... Пока есть [Владимир] Путин в Кремле – и я в этом убежден абсолютно, – Россия Крым не отдаст. Отдаст ли она Донбасс? Я считаю, что нет. Мы, кстати, на эту тему с Зеленским говорили. У нас был очень хороший разговор на эту тему. Я считаю, что Россия Донбасс отдаст только в одном случае – на своих условиях. А что это значит? Это значит всучить, хотя "всучить" – плохое слово, всадить Украине гнойник, который будет разлагать всю страну изнутри", – сказал журналист.

По его мнению, разрешить конфликт с Россией не смог бы сейчас ни один руководитель Украины, "даже если бы президент был семи пядей во лбу и фамилия его была Рейган".

"Борьба с коррупцией и экономические реформы Зеленскому должны удаться. Он просто обречен, чтобы ему это удалось. Что касается мира с Россией, что касается возвращения украинских территорий, я считаю, что ему это не удастся. И не удастся не потому, что это Зеленский. Это не удастся до тех пор, пока этого не захочет Путин или тот, кто придет вместо него", – уверен журналист.

Гордон подчеркнул, что избиратели ждут от Зеленского установления мира, но предположил, что президенту простят, "даже если он оступится где-то".

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После избрания президентом Украины Зеленский заявлял о желании разрешить конфликт на Донбассе в ближайшее время. "Очень надеюсь, что через год у нас уже не будет этой войны", – сказал он в июле 2019 года.

В декабре в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. По данным "Украинской правды", в окружении президента возлагали большие надежды на этот саммит. В итоге стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня (о полном перемирии так и не удалось договориться) и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" (обмен состоялся в конце года), обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит через четыре месяца. После переговоров Зеленский сказал, что с Путиным "сложно договариваться", потому что нужно "каждое слово урегулировать". "Это сложно. Я просто другой человек – я быстрый человек, я думаю, ну, раз-раз – договорились… Нет. Тут по-другому. Тут другая, скажем так, природная биомеханика", – поделился впечатлением президент.

По данным опроса, который в ноябре провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, 58,5% украинцев считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все, 14,4% выступают на любые компромиссы с кем угодно и о чем угодно, 15,8% уверены, что мир на Донбассе можно установить только с позиции силы, 11,3% затруднились ответить.