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Foreign Policy внесло войну на Донбассе в список 10 конфликтов, за которыми нужно следить в 2020 году

Американское издание Foreign Policy опубликовало подборку 10 главных конфликтов мира, за которыми необходимо следить в 2020 году. В этот список попала и война на востоке Украины.

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Foreign Policy назвало 10 конфликтов, за которыми нужно следить в 2020 году. Украина - в списке
Foreign Policy назвало 10 конфликтов, за которыми нужно следить в 2020 году. Украина - в списке
Фото: mil.gov.ua

Война на востоке Украины попала в перечень 10 главных конфликтов мира, за которыми необходимо следить в 2020 году. Список 26 декабря опубликовало американское издание Foreign Policy.

Издание пишет, что для нынешнего президента Украины Владимира Зеленского приоритетом является завершение войны на Донбассе и он придал новую энергию усилиям по прекращению шестилетнего конфликта. В частности, упоминаются договоренности о разведении сил и средств, обмен пленными и согласование формулы Штайнмайера.

Однако, по мнению Foreign Policy, многое в Украине "может пойти не так".

"Планы по прекращению огня и разведению войск могут рухнуть, а боевые действия могут обостриться. Даже если эти планы удастся выполнить, Зеленскому нужно, чтобы Москва пошла на компромисс. Иначе у мира не будет никаких шансов. Хотя Москва и более склонна вести дела с Зеленским, чем с его предшественником, ее ключевые позиции остаются неизменными: Россия отрицает, что является стороной конфликта, который она инициировала, принимала в нем участие и финансировала", – пишет издание.

Foreign Policy отмечает, что мир принесет явные дивиденды для Украины и пользу для РоссииНапример, санкции против Москвы могут быть ослаблены. Кроме того, российская сторона может избавиться от бремени военной и финансовой поддержки сепаратистов на Донбассе.

Кроме Украины, в список попали конфликты в Афганистане, Йемене, Эфиопии, Буркина-Фасо, Ливии, обострение в отношениях между США, Ираном, Израилем и странами Персидского залива, напряженность между США и КНДР, а также конфликты в Кашмире и Венесуэле.

Теги: США, Иран, Израиль, КНДР, Афганистан, Ливия, Венесуэла, Донбасс, Йемен, Буркина-Фасо, Эфиопия, война в Украине, Персидский залив, Кашмир
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