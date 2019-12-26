Лавров заявил о "надеждах" на урегулирование конфликта на Донбассе при Зеленском

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС, которое вышло 26 декабря, заявил о "надеждах" на урегулирование конфликта на Донбассе при президенте Украирны Владимире Зеленском.

По словам Лаврова, за пять месяцев президентства Зеленский "сумел сделать то, что его предшественник [Петр Порошенко] годами упорно отказывался выполнять". В частности, как заявил Лавров, речь идет о разведении сил и средств в трех районах на Донбассе и о "формуле Штайнмайера".

Глава МИД РФ вновь заявил, что прогресс возможен после "прямого диалога" между Киевом и оккупированными Донецком и Луганском.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.