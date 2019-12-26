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Лавров заявил о "надеждах" на урегулирование конфликта на Донбассе при Зеленском

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, за пять месяцев пезидент Украины Владимир Зеленский "сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять".

Лавров вновь заявил, что нужен прямой диалог Киева с боевиками
Лавров вновь заявил, что нужен прямой диалог Киева с боевиками
Фото: EPA

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС, которое вышло 26 декабря, заявил о "надеждах" на урегулирование конфликта на Донбассе при президенте Украирны Владимире Зеленском. 

По словам Лаврова, за пять месяцев президентства Зеленский "сумел сделать то, что его предшественник [Петр Порошенко] годами упорно отказывался выполнять". В частности, как заявил Лавров, речь идет о разведении сил и средств в трех районах на Донбассе и о "формуле Штайнмайера".

Глава МИД РФ вновь заявил, что прогресс возможен после "прямого диалога" между Киевом и оккупированными Донецком и Луганском.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Сергей Лавров, Донецкая область, Владимир Зеленский, война в Украине
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