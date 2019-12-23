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ПОЛИТИКА

Лавров заявил, что Россия готова влиять на власти ОРДЛО для выполнения решений нормандского саммита

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы наладить отношения между двумя странами, однако в Украине есть те, кто мешает ему это сделать.

Лавров считает, что в Украине многих устраивает война на Донбассе
Лавров считает, что в Украине многих устраивает война на Донбассе
Фото: ЕРА

Российская сторона готова "побуждать" власти ОРДЛО выполнять решения саммита в нормандском формате. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе программы российского "Первого канала", вышедшей в эфир 22 декабря.  

Отвечая на вопрос журналиста, способен ли, по мнению Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский проявить политическую волю и "продемонстрировать контроль над собственной элитой" для изменения отношений между Украиной и РФ, Лавров ответил, что Зеленский, "как человек, политик и президент" этого хочет.

"Одновременно мы видим, как на Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать и сохранить русофобский настрой во внешней политике, конфликт на Донбассе, который многих устраивает. Это прискорбно, но мы будет готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению "нормандского формата" будут согласовываться", – подчеркнул глава российского МИД.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась первая встреча Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Теги: Россия, Украина, Сергей Лавров, Донбасс, Владимир Зеленский, война на Донбассе, ОРДЛО
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