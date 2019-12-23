Лавров обвинил Европу в насаждении русофобии в Украине

Европейские политики в период Оранжевой революции публично говорили, что Украина должна выбрать геополитический вектор, заявил глава МИД Россиии Сергей Лавров. По его словам, таким образом Европа "насаждала русофобию" в Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Европа начала "насаждать русофобскую политику" в Украине в начале 2004 году, во время Оранжевой революции.

Лавров заявил об этом в ходе программы российского "Первого канала", вышедшей в эфир 22 декабря.

"Началось это ("насаждение русофобии". – ГОРДОН) задолго до того, как произошли события в феврале 2014 года и все, что за ними последовало. Так называемый первый Майдан был на рубеже 2004 и 2005 годов...тогда Россия вообще никаким образом не могла ассоциироваться с этими событиями, но европейские политики, включая членов правительств европейских стран, членов НАТО, Евросоюза, заявляли публично: Украина должна выбирать – либо она с Европой, либо она с Россией", – утверждает он.

Лавров считает, что "русофобия вбивалась сознательно и последовательно достаточно давно".

"Наверное, уже выросло поколение людей, которые "повелись" на эту пропаганду. Поэтому этот элемент в наших отношениях, конечно, присутствует, и мы многократно призывали наших европейских коллег все-таки одуматься, не возводить новые стены, не рыть новые разделительные линии и работать вместе", – добавил он.

Первый Майдан, получивший название Оранжевая революция, состоялся в конце 2004 года из-за фальсификаций на выборах. Во втором туре голосования на президентских выборах, который прошел 21 ноября 2004 года, по данным Центризбиркома, победу одержал премьер-министр Виктор Янукович, а оппозиционер Виктор Ющенко занял второе место. Эти результаты отличались от данных экзит-поллов, в стране начались массовые протесты, в которых участвовало несколько миллионов человек. В итоге 26 декабря состоялся повторный второй тур выборов, и президентом стал Ющенко.

Второй Майдан начался в конце ноября 2013 года после отказа украинских властей подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Протесты продолжались до конца февраля 2014 года и закончились бегством президента Виктора Януковича. В том же году в стране прошли досрочные выборы, главой государства был избран Петр Порошенко. Во время протестов по всей стране погибло более 100 человек.

После этого, в марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.