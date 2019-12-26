Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Загороднюк: Мы говорим о полном перемирии на Донбассе с 1 января

Украина определила три точки, где может произойти разведение сил и средств на Донбассе, сообщил глава украинского оборонного ведомства Андрей Загороднюк.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Загороднюк: Точки разведения обсуждаются в трехсторонней контактной группе
Загороднюк: Точки разведения обсуждаются в трехсторонней контактной группе
Фото: mil.gov.ua

"Полное перемирие" на Донбассе может наступить с 1 января 2020 года. Об этом 26 декабря во время брифинга сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает "РБК-Украина".

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать. Да, мы определили наши точки (разведения войск на Донбассе. – "ГОРДОН"). Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер – то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в трехсторонней контактной группе", – сказал Загороднюк.

Министр добавил, что пока он не может их озвучить.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, переговоры, перемирие, прекращение огня, Андрей Загороднюк, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Алеся (Шамбур) Геращенко поделилась своими стихами
Алеся (Шамбур) Геращенко поделилась своими стихами G
  Бибер прервал творческий отпуск и объявил о туре. Видео
  Бибер прервал творческий отпуск и объявил о туре. Видео
50-летняя Лопес показала пятую точку в лосинах
50-летняя Лопес показала пятую точку в лосинах
  Умерла автор саундтрека к сериалу "Друзья" Уиллис
  Умерла автор саундтрека к сериалу "Друзья" Уиллис
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS