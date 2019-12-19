С начала 2019 года на Донбассе погибло 97 украинских военных – Генштаб

На востоке Украины с начала 2019 года в результате боевых действий 499 украинских военных получили ранения, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил.

По состоянию на 17 декабря с начала 2019 года на Донбассе погибло 97 украинских военных. Об этом 18 декабря сообщили "BBC News Украина" в Генштабе Вооруженных сил Украины.

С начала года в зоне операции Объединенных сил в результате боев 499 украинских военнослужащих получили ранения. Еще 78 бойцов получили другие повреждения.

"Другие погибшие (умершие) – 77 человек", – проинформировали в Генштабе о небоевых потерях.

Отмечается, что чаще всего украинские бойцы погибают от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.

В 2018 году на Донбассе, по данным Генштаба, боевые потери украинской армии составили 110 военных, а в 2017 году – 198 бойцов.

С начала боевых действий в 2014 году на востоке потери армии составляют: безвозвратные потери (убитые, пропавшие без вести, те, что попали в плен, умершие от ран и освобожденные в результате полученной инвалидности военнослужащие) – 2608 человек, остальные погибшие – 1087 человек, санитарные потери (раненые) – 9805 человек, получившие повреждения – 2251 человек, рассказали в Генштабе.

Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и "Украинская добровольческая армия".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины с полуночи 21 июля 2019 года. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала с 21 июля по 2 августа около 6 тыс. нарушений режима перемирия.

9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

19 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что во время переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе стороны договорились о продолжении режима прекращения огня, который был объявлен в июле.