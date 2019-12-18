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ВОЙНА В УКРАИНЕ

250 украинцев находятся в плену боевиков на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашивает более 200 граждан как незаконно лишенных свободы на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

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Война на Донбассе началась в 2014 году
Война на Донбассе началась в 2014 году
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Состоянием на 16 декабря 250 украинцев находятся в плену боевиков на Донбассе. Об этом сообщила Служба безопасности Украины по запросу "Радіо Свобода".

В рамках трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуацию на востоке Украины 250 граждан запрашиваются как незаконно лишенные свободы на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

В конце октября СБУ по запросу "Радіо Свобода" сообщала о 245 удерживаемых украинцах.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двусторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена домой могут вернуться 72 украинца.

Глава российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, входящий в окружение помощника президента России Владислава Суркова, 9 декабря анонсировал обмен в формате "всех на всех" до конца года. Так называемый уполномоченный по правам человека в террористической "ДНР" Дарья Морозова подтвердила договоренности с украинской стороной по поводу обмена удерживаемыми лицами. По ее словам, Киев включил в список на обмен 88 "сторонников ДНР", удерживаемых на территории Украины. Боевики, в свою очередь, подтвердили украинской стороне список из 53 человек.

18 декабря представитель ОБСЕ заявил, что списки на обмен еще готовятся.

Теги: СБУ, Украина, Донбасс, агрессия, террористы, боевики, война в Украине, Радио Свобода, Служба безопасности Украины
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