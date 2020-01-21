Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Не дразнить публику". СМИ выяснили, почему Богдан перестал сопровождать Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский не собирается расставаться с таким "ценным кадром", как руководитель Офиса президента Андрей Богдан, пишет НВ со ссылкой на источники.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
НВ: Богдан останется при нынешней должности
НВ: Богдан останется при нынешней должности
Фото: ЕРА

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан больше не сопровождает президента Владимира Зеленского на публичных мероприятиях, в частности его не было в Омане, куда Зеленский ездил в начале января, также Богдан не присутствовал в Борисполе при прощании с погибшими в Иране украинцами, сообщает 21 января НВ.

Издание отмечает, что в первые месяцы президентства Зеленского "не было публичного мероприятия, на котором бы глава государства присутствовал без руководителя своего офиса", но "вдруг Богдан пропал". При этом в своем Facebook Богдан проявляет активность: 18 января он написал слово "скукотища".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3422455007828444&id=100001919342118

Постоянным спутником президента стал его помощник Андрей Ермак, курирующий в основном внешнеполитические вопросы.

Представители парламентской фракции "Слуга народа" рассказали НВ на условиях анонимности, что менять Богдана Зеленский не станет.

Политолог Петр Олещук отметил, что "Зеленский мог увидеть угрозу имиджу в склонности Богдана к громким заявлениям и провокациям". "Поэтому ограничил его участие в совместных мероприятиях", – сказал он.

Собеседник НВ в руководстве фракции "Слуга народа" отметил, что речь идет о собственном решении Богдана "не дразнить публику".

Все опрошенные изданием политики и эксперты, знакомые с положением дел в окружении главы государства, уверяют, что Богдан остается "ценным кадром" для Зеленского. Он продолжает работать в Офисе президента и ведет большинство переговоров с депутатами от пропрезидентской фракции. Сейчас он собирает голоса за изменения в Конституцию в части децентрализации власти и за законопроект о рынке земли. "Поэтому как минимум до принятия этих актов Богдан останется при нынешней должности", – пишет НВ.

Источник в Офисе президента заявил изданию, что если кто-то в ОПУ решит уйти в отставку, то СМИ об этом узнают.

Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента 21 мая 2019 года. 25 июня Богдан стал руководителем ведомства, переименованного из администрации в Офис президента. В 2007–2010 годах Богдан занимал пост замминистра юстиции Украины в правительстве Юлии Тимошенко, с декабря 2010-го по март 2014 года был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. В 2014–2015 годах был советником тогдашнего главы Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского, позже – его личным адвокатом.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Петр Олещук, Слуга народа, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
ДиКаприо и Де Ниро сыграют в новом фильме Скорсезе
ДиКаприо и Де Ниро сыграют в новом фильме Скорсезе
"Собчак и маленькие гаденыши". Телеведущая поделилась пляжным фото с сыном
"Собчак и маленькие гаденыши". Телеведущая поделилась пляжным фото с сыном
  "Правосудие Спенсера". Вышел трейлер фильма с Уолбергом. Видео
  "Правосудие Спенсера". Вышел трейлер фильма с Уолбергом. Видео
Концерты "Кроликов" в Броварах и Фастове отменили из-за обвинения их в украинофобии
Концерты "Кроликов" в Броварах и Фастове отменили из-за обвинения их в украинофобии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS