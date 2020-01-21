"Не дразнить публику". СМИ выяснили, почему Богдан перестал сопровождать Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский не собирается расставаться с таким "ценным кадром", как руководитель Офиса президента Андрей Богдан, пишет НВ со ссылкой на источники.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан больше не сопровождает президента Владимира Зеленского на публичных мероприятиях, в частности его не было в Омане, куда Зеленский ездил в начале января, также Богдан не присутствовал в Борисполе при прощании с погибшими в Иране украинцами, сообщает 21 января НВ.

Издание отмечает, что в первые месяцы президентства Зеленского "не было публичного мероприятия, на котором бы глава государства присутствовал без руководителя своего офиса", но "вдруг Богдан пропал". При этом в своем Facebook Богдан проявляет активность: 18 января он написал слово "скукотища".

Постоянным спутником президента стал его помощник Андрей Ермак, курирующий в основном внешнеполитические вопросы.

Представители парламентской фракции "Слуга народа" рассказали НВ на условиях анонимности, что менять Богдана Зеленский не станет.

Политолог Петр Олещук отметил, что "Зеленский мог увидеть угрозу имиджу в склонности Богдана к громким заявлениям и провокациям". "Поэтому ограничил его участие в совместных мероприятиях", – сказал он.

Собеседник НВ в руководстве фракции "Слуга народа" отметил, что речь идет о собственном решении Богдана "не дразнить публику".

Все опрошенные изданием политики и эксперты, знакомые с положением дел в окружении главы государства, уверяют, что Богдан остается "ценным кадром" для Зеленского. Он продолжает работать в Офисе президента и ведет большинство переговоров с депутатами от пропрезидентской фракции. Сейчас он собирает голоса за изменения в Конституцию в части децентрализации власти и за законопроект о рынке земли. "Поэтому как минимум до принятия этих актов Богдан останется при нынешней должности", – пишет НВ.

Источник в Офисе президента заявил изданию, что если кто-то в ОПУ решит уйти в отставку, то СМИ об этом узнают.

Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента 21 мая 2019 года. 25 июня Богдан стал руководителем ведомства, переименованного из администрации в Офис президента. В 2007–2010 годах Богдан занимал пост замминистра юстиции Украины в правительстве Юлии Тимошенко, с декабря 2010-го по март 2014 года был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. В 2014–2015 годах был советником тогдашнего главы Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского, позже – его личным адвокатом.