Богдан тайно встречался с Коломойским – "Схемы"

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и украинский бизнесмен Игорь Коломойский вместе с соратниками и бизнес-партнерами виделись в ресторане пятизвездочного отеля в центре Киева 25 декабря. Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" обратили внимание на то, что Богдан пытался скрыть свое присутствие на встрече.

25 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Богдан тайно встречался с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший").

Вначале журналисты зафиксировали встречу Богдана с главой НАК "Нафтогаз України" Андреем Коболевым в одном из ресторанов в Печерском районе Киева около 18.00.

А около 20.00 того же дня Богдан встретился с Коломойским и его бизнес-партнерами в ресторане пятизвездочного отеля Premier Palace в центре столицы.

Журналисты увидели у отеля авто Богдана, его водителя и охранника. Во встрече принимали участие бизнесмен Михаил Киперман и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.

В расследовании говорится, что встреча проходила в закрытой комнате в ресторане отеля. Длилась она около часа, после чего из нее вышли бизнесмены, Богдана журналисты не увидели.

Они задали ряд вопросов выходящему из отеля Коломойскому, который отрицал присутствие на встрече главы Офиса президента. После его ухода члены съемочной группы зашли в комнату и увидели, что у нее есть черный выход, через который мог прийти и уйти Богдан.

Коломойский – один из богатейших украинцев, совладелец группы "Приват". По данным журнала "Новое время", с состоянием $1,6 млрд он занимает пятое место в рейтинге самых состоятельных граждан Украины. После Революции достоинства в 2014 году Коломойский возглавил Днепропетровскую облгосадминистрацию и был уволен 25 марта 2015 года.

Личный адвокат Коломойского Богдан 21 мая был назначен главой Администрации Президента. 25 июня Богдан стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента.