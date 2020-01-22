Зеленский и Путин 23 января встретятся в Израиле – Венедиктов

22–23 января в Иерусалиме пройдет форум памяти жертв Холокоста. Среди приглашенных – президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. Об их планируемой встрече написал главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Зеленский и Путин встречались в декабре в Париже Фото: ЕРА

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин проведут встречу в Израиле. Об этом 22 января сообщил в Telegram главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"В Израиле завтра состоится встреча президентов России и Украины. А где ж еще им встречаться?" – написал Венедиктов.

Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, состоится 22–23 января в Иерусалиме. Путин – среди приглашенных на церемонию.

19 января свое участие в форуме подтвердил Зеленский.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась первая личная встреча Зеленского и Путина. Президент Украины после саммита заявил, что итог переговоров с Путиным можно охарактеризовать как "ничью".