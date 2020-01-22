"Толерантность, свобода, процветание". Зеленский в День соборности рассказал о ценностях украинцев. Видео

По словам Зеленского, речь о ценностях добродетели и порядочности, воспитанности и толерантности, свободы и демократии, желания экономического благополучия и процветания, уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу.

"Я – украинец. Потому что живу по закону. Всегда готов в случае необходимости защитить свою родную землю. Я пример для постсоветского пространства: в защите своих прав, защите свободы слова, правового государства, гражданского общества, нулевой толерантности к коррупции. Я – украинец. Я ответственный гражданин. Я плачу налоги. Не еду на красный, правильно паркуюсь, никогда не сажусь за руль навеселе. Забочусь об окружающей среде. Учусь критически мыслить. Я украинец – потому что мы лучшие в спорте, науке, в IT. Я веду здоровый образ жизни. Изучаю иностранные языки. Поддерживаю равные возможности для реализации мужчин и женщин. Уважаю права представителей всех национальных меньшинств и всех религий. Этот список можно долго дополнять. И это нужно делать каждому украинцу, чтобы быть конкурентоспособным в современном мире", – сказал президент.

Он отметил, что мечта украинцев – "стать первыми". "Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна. Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, нужно быть сильными", – добавил Зеленский.