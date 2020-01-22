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"Толерантность, свобода, процветание". Зеленский в День соборности рассказал о ценностях украинцев. Видео

Украинский президент Владимир Зеленский в своем поздравлении ко Дню соборности Украины призвал украинцев быть сильными и едиными. Видео опубликовано 22 января на канале Офиса президента в YouTube. "Как показывает новогоднее поздравление, тема единства болит для каждого украинца. И в поисках этого единства мы снова ссоримся. А вокруг чего мы, такие разные и непохожие, можем объединиться? Сможем ли мы, не споря о прошлом, двигаться в будущее? В современном мире чувство нации единым целым возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии. Есть еще ценности", – сказал президент.

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Зеленский: Чтобы быть сильными, нужно стать едиными
Зеленский: Чтобы быть сильными, нужно стать едиными
Фото: ЕРА

По словам Зеленского, речь о ценностях добродетели и порядочности, воспитанности и толерантности, свободы и демократии, желания экономического благополучия и процветания, уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу.

"Я – украинец. Потому что живу по закону. Всегда готов в случае необходимости защитить свою родную землю. Я пример для постсоветского пространства: в защите своих прав, защите свободы слова, правового государства, гражданского общества, нулевой толерантности к коррупции. Я – украинец. Я ответственный гражданин. Я плачу налоги. Не еду на красный, правильно паркуюсь, никогда не сажусь за руль навеселе. Забочусь об окружающей среде. Учусь критически мыслить. Я украинец – потому что мы лучшие в спорте, науке, в IT. Я веду здоровый образ жизни. Изучаю иностранные языки. Поддерживаю равные возможности для реализации мужчин и женщин. Уважаю права представителей всех национальных меньшинств и всех религий. Этот список можно долго дополнять. И это нужно делать каждому украинцу, чтобы быть конкурентоспособным в современном мире", – сказал президент.

Он отметил, что мечта украинцев – "стать первыми". "Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна. Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, нужно быть сильными", – добавил Зеленский. 

видео

Видео: Офіс Президента України / YouTube
Теги: Украина, День соборности Украины, демократия, Владимир Зеленский, украинцы
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