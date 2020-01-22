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22 января, 2020
 
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Зеленский купил сыну подарок за 9 тыс. грн

Президент Украины Владимир Зеленский приобрел к семилетию сына Кирилла подарок за треть своей официальной зарплаты.

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В подарок сыну Зеленский выбрал конструктор
В подарок сыну Зеленский выбрал конструктор
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президента Украины заметили в одном из магазинов игрушек сети Planet Toys, где он покупал подарок к семилетию сына Кирилла, которое мальчик отпраздновал 21 января. Фото с президентом опубликовала в Instagram сотрудница магазина Дарья Линдина.

"Не смотрите на уставшую меня, тут главный Владимир Зеленский", – написала она.

На вопрос одной из подписчиц, с кем был президент, девушка ответила, что с одним охранником, и оба они  были "милые".

Также она поделилась снимком в Stories Instagram. На нем Зеленский запечатлен с пакетом, в котором находится конструктор из серии Lego Mindstorms стоимостью 9 тыс. грн, составляющей треть официальной зарплаты президента. Об этом сообщает "Страна".

Фото: Instagram/ lyndosik
Фото: Instagram/ lyndosik

Президент Украины Владимир Зеленский с 2003 года живет в браке с Еленой Зеленской. У них двое детей: дочь Александра, которая родилась в 2004 году, и сын Кирилл, родившийся в 2013-м.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля Центризбирком официально огласил результаты выборов – победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей.

Теги: Владимир Зеленский, LEGO
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