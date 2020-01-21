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Дуда раскритиковал Путина и главу израильского МИД

Президент Польши Анджей Дуда допустил, что приедет в Израиль на форум памяти жертв Холокоста. При этом он резко высказался о президенте РФ Владимире Путине и министре иностранных дел Израиля Исраэле Каце.

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Дуда назвал Путина распространителем лжи
Дуда назвал Путина распространителем лжи
Фото: ЕРА

Президент Польши Анджей Дуда, заявлявший ранее о намерении бойкотировать международный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, в интервью израильскому каналу Kan News 21 января допустил, что приедет на мероприятие.

Как подчеркнул польский президент, он по-прежнему убежден, что основные события по случаю годовщины освобождения узников концлагеря Аушвиц должны состояться в Освенциме.

Польская пресса писала, что Дуда не поедет в Израиль из-за антипольских заявлений президента РФ Владимира Путина.

Президент Польши заявил в интервью Kan News, что Путин "распространяет ложь с целью снять со Сталина ответственность" за начало Второй мировой войны. По словам Дуды, Путину должно быть стыдно за это.

Также польский президент сказал журналисту, что обижен на министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца за его фразу, что "поляки впитали антисемитизм с молоком матери". Дуда утверждает, что не намерен встречаться с Кацем, пока тот не извинится перед всеми поляками.

19 декабря 2019 года Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. 24 декабря российский лидер сказал, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и вела с ним переговоры. Путин утверждал, что тогдашний посол Польши в Германии Юзеф Липский якобы поддержал идею Гитлера выслать евреев из Польши в Африку.

28 декабря российского посла Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши, чтобы выразить протест против заявлений Путина.

29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Путина во лжи и заявил, что российский президент пытается таким образом прикрыть проблемы в своей стране.

5 января 2020 года Дуда, который должен был ехать в Израиль на мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц, заявил, что отказывается от участия, потому что организаторы не хотят предоставлять ему слово. Среди приглашенных на церемонию в Израиле есть и Путин.

Теги: Россия, Израиль, Польша, Холокост, Аушвиц, Анджей Дуда
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