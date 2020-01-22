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Зеленский в Давосе встретится с главами международных финансовых организаций

Вместе с министром финансов Украины Оксаной Маркаровой президент Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретится с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, с руководителями компаний SOCAR и Cargill, а также примет участие в заседании Национального инвестиционного совета.

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Форум в Давосе открылся 21 января
Форум в Давосе открылся 21 января
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в швейцарский Давос, где сейчас проходит Всемирный экономический форум, встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины на своей странице в Facebook.

"[Министр финансов Украины] Оксана Маркарова будет участвовать во встречах президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, с руководителями компаний SOCAR и Cargill, а также в заседании Национального инвестиционного совета", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/2661723373896373

В Давосе 21 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января.

Сегодня в Давос прилетит Зеленский.

Теги: Всемирный экономический форум, МВФ, Давос, Владимир Зеленский, Кристалина Георгиева, Оксана Маркарова, встреча
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