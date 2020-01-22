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Экоактивисты в Давосе проводят акции в защиту климата. Фоторепортаж

Сегодня 12.30
В швейцарском Давосе, где в эти дни проходит Всемирный экономический форум, экологические активисты проводят акции протеста в защиту климата. Фото обнародовало агентство ЕРА. Некоторые из активистов надели костюмы коал. Таким образом они хотят напомнить представителям властей и бизнеса о животных, пострадавших в результате разрушительных лесных пожаров в Австралии. Еще одну акцию в защиту климата проводят члены Молодежной социалистической партии Швейцарии. Среди прочих они поднимают плакаты с лозунгом: "У нас нет планеты В".
Теги: экология, климат, Всемирный экономический форум, Австралия, протесты, Давос, Швейцария, молодежь, акции
 

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