В 2019 году на должности президента Зеленский получил меньшую зарплату, чем глава ОПУ Богдан

В декабре 2019 года президенту Украины Владимиру Зеленскому насчитали зарплату 28 тыс. грн – без надбавок и премий. Всего на должности Зеленскому заплатили почти 209 тыс. грн, а главе его офиса Андрею Богдану – почти 219 тыс. грн.

В 2019 году на должности президента Украины Владимир Зеленский получил зарплату почти в 209 тыс. грн. Об этом "Українським новинам" сообщили в Государственном управлении делами (ГУД) в ответ на запрос.

По данным ведомства, зарплата главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Богдана составила в 2019 году почти 219 тыс. грн.

"Заработная плата президенту Украины Зеленскому в декабре 2019 года насчитана в размере должностного оклада – 28 тыс. грн. Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и так далее) президенту Украины не установлено. С насчитанной заработной платы уплачены налоги и сборы согласно действующему законодательству в сумме 5460 грн", – сказано в документе ГУД.

Зеленскому и руководству ОПУ не предусмотрена выплата так называемой "13-й зарплаты" по итогам 2019 года.

Инаугурация Зеленского прошла 20 мая 2019 года. Богдан был назначен на должность главы Администрации Президента (АП) Украины 21 мая. 25 июня Зеленский уволил Богдана и всех сотрудников АП и перевел их в новосозданный Офис президента.