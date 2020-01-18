Разумков: Когда мы сравниваем зарплату главы Верховной Рады Украины и его коллег, то здесь – $1,5 тыс., а в Европе – до $50 тыс.

Зарплата главы украинского парламента меньше, чем в странах Европы. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Если мы с вами говорим о повышении заработных плат для чиновников, наверное, их стоило бы привязывать к росту заработных плат населения. Когда мы сравниваем зарплату главы Верховной Рады Украины и его коллег, то здесь – $1,5 тыс, а в Европе, если не ошибаюсь, – до $50 тыс. Конечно же, разрыв колоссальный. Но, например, 3 декабря был Международный день людей с инвалидностью. Я был на выставке, смотрел, что они делают своими руками. Феноменальные вещи просто из яичной скорлупы, она мягкой становится. И когда они говорят, какая у них пенсия, заикаться о том, что давайте повысим мне зарплату, язык у меня не повернется", – сказал он.

Спикер Рады отметил, что максимальная зарплата, которую он получил на своей должности, составила 41 тыс. грн.

"Я достаточно обеспеченный человек. Подавал декларацию, каждый желающий может ее посмотреть. Мне, моей семье на жизнь точно хватает, у меня есть финансовая подушка, я об этом открыто говорю. Она позволяет мне нормально существовать даже при зарплате 38 тыс. грн", – подчеркнул Разумков.

Разумков: С Богданом рабочие отношения. Мы часто друг с другом не соглашаемся, назовем это так. Но драк с ним не было. Читайте полную версию интервью

В январе в Украине разгорелся зарплатный скандал. Бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко 13 января сообщил, что по его информации, зарплаты украинских топ-чиновников подняли в три с половиной – пять раз, а зарплату нардепов – в два с половиной раза, более чем до 100 тыс. грн в месяц.

Комментируя эту информацию, Разумков отметил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн в связи с повышением прожиточного минимума.

В комментарии изданию "ГОРДОН" Розенко сказал, что руководство Верховной Рады изменило планы по повышению зарплат народным депутатам из-за резонанса в обществе.

В декабре, как выяснили журналисты, некоторые министры получили зарплату в размере более 200 тыс. грн. Это министр иностранных дел Вадим Пристайко (234 тыс.), министр юстиции Денис Малюська (226 тыс.), министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов (222,6 тыс.) и министр соцполитики Юлия Соколовская (217 тыс.). У их предшественников зарплаты были в несколько раз ниже: например, Павел Климкин на посту главы МИД в 2018 году получал около 62 тыс. грн в месяц. Как объяснили сами министры, их оклады остались неизменными, большую часть декабрьских зарплат составили дополнительные выплаты (премии, командировочные, отпускные), в том числе за прошлые месяцы.

Премьер-министр Алексей Гончарук 14 января заявил, что члены его Кабмина живут на зарплату, а не на откаты и доходы от теневых схем, как было раньше. Работа государственных топ-менеджеров должна быть соответствующим образом вознаграждена, так как на чиновников "возложена большая ответственность за результаты", подчеркнул он.

15 января Кабмин установил ограничения на зарплаты топ-чиновников – оклад министра теперь не должен превышать 33,6 тыс. грн.

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет 15 января сказал, что информация о зарплатах министров будет публиковаться на сайте правительства.

Некоторые министры говорили, что уволятся, если им не повысят зарплаты. "Если моя зарплата не повысится хотя бы до 80 тыс. грн, надолго меня не хватит", – заявил министр юстиции Денис Малюська.