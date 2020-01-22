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Зеленский встретился с Георгиевой, глава МВФ рассказала о своих украинских родственниках

На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

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Георгиева встретилась с украинской делегацией в Давосе
Георгиева встретилась с украинской делегацией в Давосе
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Видеозапись первых минут встречи разместил в Facebook Офис президента Украины.

После протокольной фотосъемки Георгиева приветствовала членов украинской делегации, некоторых – на русском языке.

"Я знаю, что для многих людей в Украине русский язык не очень предпочтителен. К сожалению, я не говорю по-украински. Но племянница знает украинский, жена моего брата родом из Харькова", – сказала глава МВФ.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2611440558953685/

До того, как камеры были отключены, Георгиева отметила прогресс Украины в реформировании законодательства и рост экономики страны. Она выразила надежду, что усилия украинских властей не останутся без внимания совета директоров МВФ.

Зеленский подчеркнул важность сотрудничества Украины с фондом.

В Давосе 21 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января. Сегодня в Швейцарию прибыл украинский президент.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

30 декабря премьер-министр Алексей Гончарук предположил, что Украина получит транш от МВФ в течение нескольких месяцев.

17 января Георгиева заявила, что для запуска новой программы расширенного финансирования Украина должна выполнить "предварительно согласованные условия".

Теги: Всемирный экономический форум, Давос, украинский язык, Владимир Зеленский, Кристалина Георгиева
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