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МВФ ожидает выполнения Украиной условий для новой программы

По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, этап утверждения новой программы финансирования Украины на общую сумму около $5,5 млрд начнется после выполнения Киевом согласованных ранее условий.

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По данным Нацбанка, главными условиями для утверждения соглашения с МВФ является принятие законопроектов о рынке земли и о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам
По данным Нацбанка, главными условиями для утверждения соглашения с МВФ является принятие законопроектов о рынке земли и о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам
Фото: ЕРА

Для запуска новой программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда Украина должна выполнить предварительно согласованные условия. Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала 17 января в Вашингтоне, сообщает "Укринформ".

"Что касается Украины, мы достигли соглашения на рабочем уровне, которое предусматривает выполнение определенных условий. Работа продолжается, и наш персонал продолжает взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас это будет означать момент для созыва нашего исполнительного совета", – сказала она.

Георгиева не уточнила, о каких именно условиях идет речь. Но первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в конце декабря заявила, что главными условиями для утверждения новой программы в МВФ называют принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 о невозвращении национализированных банков предыдущим владельцам.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Предыдущую программу в формате stand-by на общую сумму $3,9 млрд Украина и МВФ согласовали в октябре 2018 года. В МВФ заявили, что пересмотр программы будет проводиться каждые полгода. Украина в рамках программы получила один транш в размере $1,4 млрд в декабре того же года.

30 декабря премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что Украина получит транш от МВФ в течение нескольких месяцев.

Теги: МВФ, Кристалина Георгиева, финансирование, соглашение
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