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Рожкова рассказала, чего ожидает от Украины МВФ для утверждения новой программы

По словам первой замглавы Нацбанка Украины Екатерины Рожковой, украинская экономика "выглядит наилучшим образом за последние "надцать" лет".

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7 декабря 2019 года Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества
7 декабря 2019 года Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества
Фото: EPA

Для "выхода" на совет директоров Международного валютного фонда, подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов. Об этом заявила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в интервью порталу "Минфин", которое вышло 26 декабря.

В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы", который предлагает сделать невозможным возврат национализированного банка предыдущим владельцам.

"Понятно, что в этом году времени у нас уже нет – вопрос откладывается на следующий год. Является ли перенос чем-то страшным? Ответ: нет. Украинская экономика выглядит наилучшим образом за последние "надцать" лет. Все параметры на отличном уровне – инфляция, резервы, соотношение госдолга к ВВП. Международные инвесторы очень внимательно смотрят на эти показатели. И чем они лучше, тем дешевле мы можем занимать деньги. Это означает, что Министерство финансов меньше тратит на обслуживание госдолга и дефицит госбюджета не растет", – сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что для Украины сотрудничество с МВФ – не вопрос предоставления средств, а сигнал для инвесторов.

"Это якорь для реформ, сигнал для инвесторов. МВФ в посткризисных странах – это как знак качества. Если страну кредитует Фонд – значит, она движется правильным путем, ее можно кредитовать, инвестировать в ее долговые бумаги. Далее должны следовать реформы, благодаря которым в страну придут прямые иностранные инвестиции. А это уже даст рост экономики, рабочих мест", – сказала замглавы НБУ.

По словам Рожковой, в НБУ, Кабмине и Офисе президента есть понимание, что реформы, о которых шла речь во время переговоров с МВФ, необходимо проводить.

В октябре 2018 года МВФ и власти Украины договорились о программе сотрудничества в формате stand-by на общую сумму $3,9 млрд. В МВФ заявили, что пересмотр программы будет проводиться каждые полгода. Украина в рамках программы получила один транш в размере $1,4 млрд в декабре.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Теги: Украина, МВФ, НБУ, Нацбанк, Екатерина Рожкова
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