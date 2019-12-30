Украина получит транш от МВФ в течение нескольких месяцев – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украине стратегически важно получить долгосрочную программу работы с Международным валютным фондом.

Украина получит транш от Международного валютного фонда (МВФ) в течение нескольких месяцев. Об это в интервью телеканалу "Украина 24" сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"МВФ очень демонизированный из-за олигархических СМИ. Есть много этих слухов, историй о том, что якобы они высасывают ресурсы. На самом деле сотрудничество с МВФ для Украины – это про доверие, про дешевые ресурсы", – добавил он.

По словам Гончарука, в Украине деньги "стоят" дорого, в то время как в Европе нормальным считается кредит под 3–5%. По его мнению, такая ситуация объясняется отсутствием доверия у инвесторов.

"В Украину не хочет заходить дешевый капитал. Поэтому для нас стратегически важно получить долгосрочную программу работы с Международным валютным фондом, потому что это авторитетная международной организация. Это сигнал для инвесторов, что можно заходить в Украину, с одной стороны, а с другой стороны, это возможность иметь дешевые ресурсы", – объяснил Гончарук.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Предыдущую программу в формате stand-by на общую сумму $3,9 млрд Украина и МВФ согласовали в октябре 2018 года. В МВФ заявили, что пересмотр программы будет проводиться каждые полгода. Украина в рамках программы получила один транш в размере $1,4 млрд в декабре.