Глава МВФ заявила о возможном возвращении мировой экономики к состоянию Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что новое исследование МВФ сравнивает текущую экономику с "бурными 1920-ми годами" и крахом рынка 1929 года, и показало, что подобная тенденция уже началась.

Мировая экономика рискует вернуться к состоянию Великой депрессии. Об этом сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева 17 января в Вашингтоне, пишет The Guardian.

Она заявила, что новое исследование МВФ сравнивает текущую экономику с "бурными 1920-ми годами" и крахом рынка 1929 года, и показало, что подобная тенденция уже началась.

Георгиева отметила, что неравенство между странами за последние десятилетия сократилось, но оно углубилось внутри стран.

Также, по ее словам, глобальная торговая система "нуждается в значительном обновлении".

Великой депрессией назвали мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году и продолжавшийся до 1939 года. Наиболее сильно он затронул США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию. Больше всего во время Великой депрессии пострадали промышленные города, в ряде стран практически прекратилось строительство. Из-за сокращения платежеспособного спроса цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 40–60%, а США охватила безработица.