Персональный опекун от государства и пятилетние налоговые каникулы. Зеленский пообещал привилегии инвесторам

Украина готова идти навстречу крупным зарубежным инвесторам и желающим принять участие в большой приватизации, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский.

Тот, кто инвестирует в Украину более $100 млн, получит персонального опекуна от правительства, а иностранцы, которые примут участие в приватизации, смогут рассчитывать на налоговые каникулы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе дискуссии с основателем Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом 22 января, сообщает пресс-служба главы государства.

"Каждому инвестору крупной компании, которая приведет в Украину $100 млн и более, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер – Investment Nanny, который говорит на пяти языках, и в режиме 24/7 этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема будет решаться в контакте с этим менеджером", – сообщил Зеленский.

Второе предложение касается тех, кто готов присоединиться к большой приватизации в Украине, отметил он.

"Всем инвесторам, которые готовы включиться в большую приватизацию на сумму $10 млн и более, мы предоставляем налоговые каникулы: вы не будете платить пять лет налог на прибыль", – рассказал Зеленский.

В Давосе 21 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января.

22 января в Давос прилетел Зеленский. Он выступил с речью перед гостями форума, затем отвечал на вопросы Шваба.