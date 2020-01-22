Зеленский: Украина должна стать инвестиционной Меккой. Сегодня мы недоинвестированы, недолюблены

Война и бедность, с которыми столкнулось нынешнее поколение украинцев, вынуждает ставить максимально амбициозные задачи – чтобы Украина стала экономическим лидером Восточной и Центральной Европы. Об этом в речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский: Моя цель – чтобы в учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украина Фото: ЕРА

Философия новой украинской власти – превратить проблемы страны в сильные стороны. Об этом в выступлении на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил президент Украины Владимир Зеленский. Речь транслировалась на странице Офиса президента в Facebook.

"Вызовы, стоящие перед нами, украинцами, мобилизуют нас и заставляют двигаться быстрее, вдохновляют делать невероятное и невозможное. Мы программируем себя на позитивное мышление, на амбициозные задачи. Какой, по вашему мнению, является задача для страны, потерявшей часть своей территории и далеко не самой богатой на континенте? Стать лидером! Да, стать лидером Восточной и Центральной Европы", – подчеркнул глава Украинского государства.

У Украины благоприятные климатические условия, выгодное географическое положение, аграрный и индустриальный потенциал, много креативных и талантливых людей, однако нет достаточного инвестирования, отметил президент.

"Украина – это та страна, где происходят чудеса. Моя цель – чтобы в учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украина. Поэтому присоединяйтесь! Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Главным драйвером для экономического развития является возможность получать прибыль. И мы – одна из немногих стран, которая сейчас позволяет зарабатывать столь высокий доход на инвестированный капитал. Сегодня мы недоинвестированы, недолюблены", – сказал Зеленский.

По его словам, новая украинская власть строит "равные правила игры для всех, очищает судебную систему, диджитализирует процессы и принимает жизненно важные законы".

В Давосе 21 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января.

22 января в Давос прилетел Зеленский. Это первый форум для украинского президента, который вступил в должность в мае 2019 года.