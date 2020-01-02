Кулеба: Лучший "План Маршалла для Украины" – это прямые иностранные инвестиции

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба считает, что за последние четыре месяца 2019 года бизнес-климат Украины смог существенно улучшиться, что позволит подняться в рейтинге ведения бизнеса Doing Business.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина" поблагодарил коллег из Евросоюза, которые разработали "План Маршалла для Украины", и отметил, что пока не видит готовности ЕС "войти в эту историю".

"Я глубоко убежден, что лучший "План Маршалла для Украины" – это прямые иностранные инвестиции", – добавил он.

По словам Кулебы, с 2014 года Европа предоставила огромный объем помощи Украине и в ЕС возник вопрос, нужен ли дополнительный "План Маршалла для Украины" в таком случае.

"Я не вижу пока никаких индикаторов того, чтобы в ЕС были какие-то мысли о необходимости сворачивания помощи или что Украина стала менее важной", – отметил он.

Комментируя возможные инвестиции и неблагоприятный бизнес-климат в стране, Кулеба заявил, что за последние четыре месяца 2019 года правительство сделало множество шагов для его улучшения. По его словам, в общении с послами и иностранными бизнесменами он заметил, что иностранцы видят улучшение бизнес-климата.

Кулеба отметил, что у него создалось впечатление, будто на прямые иностранные инвестиции в Украину наложена порча.

"Есть множество стран в мире, где есть системные проблемы, но они привлекают инвестиции, а у нас с этим сложно. Поэтому будет работать, чтобы ситуация выровнялась", – подчеркнул он.

Кулеба ожидает, что Украина поднимется в рейтинге Doing Business.

24 октября стало известно, что Украина в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing Business 2020) поднялась с 71-го на 64-е место.

В конце марта 2017 года Европейская народная партия на съезде, который проходил на Мальте, приняла резолюцию о разработке долгосрочного плана помощи Украине ("Плана Маршалла для Украины"). В резолюции ЕНП призвала государства – члены ЕС "с помощью двусторонних и многосторонних программ оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь". Также партия предложила создать "широкий инвестиционный пакет", направленный на ускоренное восстановление экономики Украины.

6 ноября "План Маршалла для Украины" презентовали в Сейме Литвы послам государств Европейского союза и участникам проекта "Восточное партнерство" (Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан и Беларусь). Согласно документу, в течение 10 лет, начиная с 2018 года, Украине предлагают выделить €50 млрд помощи для поощрения малого и среднего бизнеса.

При этом еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан заявлял, что у ЕС есть инструменты для поддержки Украины и без "Плана Маршалла".

План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был разработан в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.