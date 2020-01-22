Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Президент Швейцарии пообещала приехать в Киев по приглашению Зеленского

Визит в Киев президента Швейцарии Симонетты Соммаруги планируется на март, отметили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.

Встреча Зеленского и Соммаруги состоялась в Давосе
Встреча Зеленского и Соммаруги состоялась в Давосе
Фото: ЕРА

22 января в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой. Об этом информирует сайт главы Украинского государства.

"Зеленский подчеркнул, что Швейцария была и остается важным торговым партнером и одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины. Стороны обсудили прогресс в продвижении к миру на востоке Украины, в частности возвращение удерживаемых лиц, кораблей и уменьшение обстрелов на Донбассе. Также поднимался вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ", – отметили в пресс-службе украинского президента.

Среди тем, которые поднимались в ходе переговоров, были, в частности, новые программы для инвесторов.

"Мы готовим программу Investment Nanny. Если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно. Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль", – заявил Зеленский.

В его пресс-службе рассказали, что Соммаруга "по приглашению Владимира Зеленского планирует посетить Украину уже в марте, чтобы обсудить новую программу помощи на следующие четыре года".

Такие же условия для инвесторов Зеленский предлагал в ходе общения в Давосе с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

В Давосе 21 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января.

22 января в Давос прилетел Зеленский. Он выступил с речью перед гостями форума, отвечал на вопросы Шваба и провел ряд переговоров с международными партнерами.

Теги: Украина, Всемирный экономический форум, инвестиции, Швейцария, переговоры, Владимир Зеленский, визит, Симонетта Соммаруга
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джессика Симпсон призналась, что в шестилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию
Джессика Симпсон призналась, что в шестилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию
HBO снимет комедийный мультсериал о британской королевской семье
HBO снимет комедийный мультсериал о британской королевской семье
  Певец Gio примет участие в нацотборе на "Евровидение" с песней Feeling so Lost. Аудио
  Певец Gio примет участие в нацотборе на "Евровидение" с песней Feeling so Lost. Аудио
Умер участник комедийной группы "Монти Пайтон" Джонс
Умер участник комедийной группы "Монти Пайтон" Джонс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS