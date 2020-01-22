Президент Швейцарии пообещала приехать в Киев по приглашению Зеленского

Визит в Киев президента Швейцарии Симонетты Соммаруги планируется на март, отметили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.

22 января в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой. Об этом информирует сайт главы Украинского государства.

"Зеленский подчеркнул, что Швейцария была и остается важным торговым партнером и одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины. Стороны обсудили прогресс в продвижении к миру на востоке Украины, в частности возвращение удерживаемых лиц, кораблей и уменьшение обстрелов на Донбассе. Также поднимался вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ", – отметили в пресс-службе украинского президента.

Среди тем, которые поднимались в ходе переговоров, были, в частности, новые программы для инвесторов.

"Мы готовим программу Investment Nanny. Если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно. Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль", – заявил Зеленский.

В его пресс-службе рассказали, что Соммаруга "по приглашению Владимира Зеленского планирует посетить Украину уже в марте, чтобы обсудить новую программу помощи на следующие четыре года".

Такие же условия для инвесторов Зеленский предлагал в ходе общения в Давосе с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

В Давосе 21 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января.

22 января в Давос прилетел Зеленский. Он выступил с речью перед гостями форума, отвечал на вопросы Шваба и провел ряд переговоров с международными партнерами.