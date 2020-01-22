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Зеленский о Евросоюзе: Одна большая страна совершила Exit. Возможно, настало время для Украины сделать Enter

В вопросе евроинтеграции наиболее важно, чтобы все страны ЕС рассматривали Украину как равноправного партнера, а не смотрели на нее сверху вниз, считает украинский президент Владимир Зеленский.

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Зеленский: Что должен ЕС сделать для Украины? Просто взять Украину в Европейский союз
Зеленский: Что должен ЕС сделать для Украины? Просто взять Украину в Европейский союз
Фото: ЕРА

Главный вопрос евроинтеграции Украины – не сроки ее вступления в Европейский союз, а какой статус она будет иметь в этом объединении. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 22 января в ходе дискуссии с основателем Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом. Трансляцию из Швейцарии вел Офис президента в Facebook.

"Будет ли отношение к нашей стране как к равноправному игроку, стране, которую уважают, на которую не смотрят сверху вниз? Вообще, господин Шваб, мне кажется, что сейчас наступил очень удобный момент. Как мы знаем, одна большая страна совершила Exit. Возможно, настало время для Украины сделать Enter", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина видит свое будущее в Евросоюзе.

"Что должен ЕС сделать для Украины? Просто взять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, это очень простые решения", – заявил глава Украинского государства.

В Давосе 21 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января.

22 января в Давос прилетел Зеленский. Это первый форум для украинского президента, который вступил в должность в мае 2019 года.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев. 29 октября 2019 года ЕС продлил сроки выхода Великобритании до 31 января 2020 года.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.

52,6% украинцев поддерживают идею присоединения страны к Евросоюзу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2019 года.

Теги: Всемирный экономический форум, Давос, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Brexit
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