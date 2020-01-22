Зеленский или не понимает, с кем имеет дело, или считает, что сможет расположить к себе Путина – Сенцов

Президент Украины Владимир Зеленский думает, что сможет договориться в российским лидером Владимиром Путиным, президент РФ – это человек, которого невозможно расположить к себе, заявил освобожденный из российской тюрьмы украинский режиссер Олег Сенцов.

Сенцов: Путин играет в долгую игру – очень серьезную, очень сложную. Это очень опасный, сильный противник и абсолютно жестокий Фото: ЕРА

Российскому президенту Владимиру Путину выгодна позиция президента Украины Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом освобожденный из российской тюрьмы украинский режиссер Олег Сенцов заявил во время общения с журналистами в Давосе, трансляция велась на YouTube-канале in time Ukraine LIVE.

"Зеленский воплощает в жизнь свои предвыборные обязательства. Путин аплодирует этому. Потому что у него не получилось победить нас "в лоб", он будет бить с разных сторон и изнутри нашей страны, потому что президент [Украины], который хочет мира, – для него очень удобно. Он продемонстрирует всему миру, что вот ведутся переговоры, мы не такие агрессоры, мы за мир с Украиной, у нас уже все хорошо, есть внутренний конфликт, но сейчас мы разберемся", – сказал Сенцов.

По его словам, это слабая позиция для Украины.

"Зеленский хочет как-то расположить Путина и считает, что с ним можно договориться, но Путин – человек, которого невозможно расположить к себе. Путин играет в долгую игру – очень серьезную, очень сложную. Это очень опасный, сильный противник и абсолютно жестокий. Нужно понимать, с кем ты имеешь дело. Либо господин Зеленский не совсем понимает, с кем он имеет дело, либо считает, что он сможет это сделать. Но у [президента Франции Эммануэля] Макрона такая же позиция, я с ним общался. Очень странно слышать от взрослых людей, что они в это верят", – добавил режиссер.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки" по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась первая личная встреча Зеленского и Путина. Президент Украины после саммита заявил, что итог переговоров с Путиным можно охарактеризовать как "ничью".

Сенцов вернулся в Украину из плена в РФ 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.