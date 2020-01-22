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Помощник Путина заявил, что Зеленский просил о встрече в Израиле

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков не исключил, что Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Иерусалиме 23 января.

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В Офисе президента Украины заявили, что у Зеленского пока нет в планах встречи с Путиным
В Офисе президента Украины заявили, что у Зеленского пока нет в планах встречи с Путиным
Фото: ЕРА

Кремль получал запрос от президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным во время визита в Израиль 23 января. Об этом помощник Путина Юрий Ушаков заявил сегодня, сообщает ТАСС

Ушаков не исключил, что встреча двух президентов состоится. Однако проведение продолжительных переговоров он поставил под сомнение из-за "крайне ограниченного" количества времени у Путина в Израиле. 

Помощник Путина добавил, что РФ "надеется на отдельные короткие контакты, так называемые контакты на ногах", так как "все сжато до предела". 

О вероятной встрече двух лидеров сегодня сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. В ОФисе президента Украины заявили, что таких переговоров пока нет в планах Зеленского. 

Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, состоится 22–23 января в Иерусалиме. Путин – среди приглашенных на церемонию.

19 января свое участие в форуме подтвердил Зеленский.

Единственный раз президенты Украины и РФ общались лично 9 декабря 2019 года в Париже, где состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки" по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась первая личная встреча Зеленского и Путина. Президент Украины после саммита заявил, что итог переговоров с Путиным можно охарактеризовать как "ничью".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Израиль, переговоры, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, саммит
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