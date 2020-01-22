Выборы президента и нардепов проходили под лозунгом борьбы с коррупцией. Где результаты? Формируется опасная мысль о беспомощности власти

Никогда не погаснут наши сила и воля.

Начался 2020 год. Почти восемь месяцев полномочия у новой власти – время уже достаточное, чтобы можно было сделать некоторые выводы.

По моему мнению, есть все основания обобщить: власть в соответствии с реальной ситуацией определила новый политический курс, направленный на реконструкцию, модернизацию Украины, и начала его осуществлять. Положительные результаты здесь преобладают. Хотя немало проблем решается в спешке, вяло либо не решается вовсе.

Анализ ситуации, которая была до мая 2019 года и после, сделан как в выступлениях представителей власти, средствах массовой информации, в экспертной среде, так и за пределами Украины. Поэтому я обойду этот вопрос, хотя некоторыми мыслями поделюсь.

Пока новые формы и методы управления страной не стали очевидными и определяющими. По крайней мере, народ их не чувствует, жизнь людей меняется очень медленно, особенно материально. Власть не сумела преодолеть управленческий хаос и ввести везде и во всем организованность и порядок, добиться ответственности чиновников за выполнение требований Конституции Украины, законов, предоставить управлению системный характер. Принцип "жить по закону и придерживаться чести" не стал обязательным для всех звеньев управления, для всех должностных лиц. Нередко представители, и прежде всего центральных органов власти, делают безответственные заявления, злоупотребляют различными "прожектами", допускают некорректное или недостойное поведение. Иногда они выглядят как мальчишки, которые торгуют лицами и не думают о культуре власти, о роли и значении личного примера. Они забывают, в какой бедной стране живут, не умеют говорить с народом сердцем, думать трезво.

Примеров можно привести множество. Скажем, где еще можно найти созданную неизвестно кем ситуацию, когда в государственных структурах оплата труда руководителей определяется не правительством, а наблюдательными советами, в которых преобладают иностранцы? Люди хотят знать, кто создал этот беспорядок и управляет им и кто должен за это ответить?

Или кто наделил правом правительство по своему усмотрению устанавливать себе заработную плату и неизвестно за что премии, которые в несколько раз превышают средний заработок рядовых служащих. Хотелось бы спросить, эти господа пришли служить народу или использовать службу для своих интересов.

Даже стыдно об этом писать, но нельзя молчать, так как некоторые из них при этом просто требуют еще и увеличить "заработок", пугают самоотставкой и т.п. Думаю, что такие слуги народа должны уйти из власти и заняться организацией собственной жизни.

Видимо, они не знают, что сейчас "вознаграждения" руководителей государственных учреждений составляют миллионные цифры и в сотни раз превышают скромные заработки людей.

Напомню всем "деятелям" слова апостола Павла:

"Все мне позволено,

Но не все полезно,

Все мне позволено,

Но не все назидает".

Нужно, чтобы действовали антикоррупционные законы и работали антикоррупционные органы, которые нередко подменяются антикоррупционными договоренностями, заговорами, различными инструкциями, бюрократической волокитой.

Я знаю, что власти и президенту Украины нелегко. Наступая на мозоли коррупционера, они наживают врагов, активизируются монстры лжи и разного рода инсинуаций, делают все возможное, чтобы компрометировать власть. Но ожидать чего-то другого невозможно. Идет борьба и следует побеждать только конкретными положительными делами.

Здесь президент Украины Зеленский должен продемонстрировать обществу характер и решительность и навести порядок во властных кабинетах, привлечь чиновников к ответственности. Они должны знать, что государство создает народ, а они служат людям и не могут требовать от него какой-то особой жизни.

И мириться дальше с такой беспомощностью одних и вседозволенностью других нельзя, потому что терпение людей может лопнуть, и они справедливо будут требовать от таких служителей сменить кресла, в которые они сели добровольно с удовольствием.

Проблема, о которой я пишу, поверьте, сегодня обсуждается очень критично, и она крайне негативно влияет на авторитет власти.

Следующее. Я уже буквально устал отвечать людям на многочисленные вопросы – почему топ-коррупционеры "вольготно" себя чувствуют, почему они нередко издеваются над правоохранительными органами, ведут себя просто вызывающе? Почему не применяется закон, почему молчит генпрокурор, наделенный особыми полномочиями? Ведь выборы президента Украины и народных депутатов Украины, новые назначения на ключевые руководящие должности проходили под лозунгом решительной борьбы с коррупцией. Где результаты этой борьбы – спрашивают люди?

Президент, Верховная Рада, правительство, руководители правоохранительных органов должны дать народу ответ – кто им мешает действовать решительно и эффективно? Слухи становятся все более интенсивными, власть обвиняют в том, что она "не правит", а подпадает под внешнее управление. Формируется опасная мысль о беспомощности украинской власти.

Затягивать с принятием решительных шагов в решении этой и других задач просто опасно, и тот, кто этого не понимает, фактически работает против президента Украины, против избирательной программы. Начнет прорастать разочарование в возможностях власти, что стало, собственно, ахиллесовой пятой президента Порошенко.

Если немедленно не начать действовать решительно против коррупционеров, действовать по закону, то добиться объединения украинского общества и шаг за шагом решать, прежде всего, социально-экономические и другие вопросы будет чрезвычайно сложно, а то и невозможно.

И еще один очень важный вопрос. Речь идет о гуманитарной политике. Имея большой практический опыт на этом фронте, делаю вывод, что в настоящее время не существует программы такой политики, которая отвечала бы нынешней непростой ситуации. Кадровый состав в большинстве своем – малопрофессиональный. Работники нередко поверхностно знают особенности регионов, не умеют эффективно действовать в условиях войны на востоке Украины, аннексии Россией Крыма, агрессивной информационной войны против Украины.

Еще и еще раз подчеркиваю, что гуманитарная сфера сегодня оказалась очень уязвимой, не наступательной и защитной, а потому неудивительно, что в ней достаточно хорошо чувствуют себя различные "доброжелатели" Украины. Нередко агрессивность политической элиты отдельных регионов берет верх и насаждает свои взгляды, свою философию для всей Украины. Именно это и порождает недоразумения, а нередко и конфликты, препятствует объединению политических сил украинского общества.

Скажу откровенно – если власть и лично вы, господин президент Зеленский, и в дальнейшем будете считать, что создание новой программы гуманитарной политики может подождать, нам будет очень сложно построить прочный фундамент для глубоких преобразований, масштабных прорывов, радикальных изменений в украинской жизни. Ибо только дух, как писал Иван Франко, что тело рвет к бою – только любовь к родине, глубокая вера в свои возможности сделают нас сильными, терпеливыми и настойчивыми.

Так было во все века, у всех народов. И так будет всегда. Во время страшной войны с нацистской Германией премьер Великобритании Черчилль пришел в парламент и произнес: "Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота", и парламент поддержал его. Его понял и поддержал народ. Потому что это было сказано решительно, сказано сердцем, с большой верой в Англию. И он не просто сказал, а начал действовать. Народ можно убедить не словами, а делами.

Мы должны сами твердо верить, что свет украинской революции 1990–1991 годов зажег никто другой, а украинский народ, он стал движущей силой ликвидации СССР, образования независимого Украинского государства. И мы, украинцы, несем большую ответственность за то, чтобы этот свет не погас. Наша обязанность постоянно питать его, акцентируя на роли Украины, своей великой миссии носителя мира и демократии.

Мое общение с людьми разных позиций, разных взглядов, анализ публичных заявлений, выступлений общественно-политических деятелей, мониторинг средств массовой информации дают основания утверждать, что люди ждут от власти, лично от президента Украины решимости и смелости.

Успехов вам, господин президент, я всегда буду с теми, кто хочет добра украинскому народу и готов к практическим действиям, потому что Украина для меня является самой дорогой ценностью.

Искренне Леонид Кравчук.

Источник: Леонід Кравчук / Facebook