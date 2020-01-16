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В Миргороде активисты обвинили судью в коррупции

Почти все дела по подозрению в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения глава Миргородского горрайоннного суда Валентина Куцин решает в пользу водителей, заявили пикетчики.

 
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Активисты сообщили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционные органы и Офис президента
Активисты сообщили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционные органы и Офис президента
Фото: poltava.to

В Миргородском районе Полтавской области председатель горрайонного суда Валентина Куцин почти все производства, связанные с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения, решает в пользу водителей, заявляют активисты, которые 15 января пикетировали суд. Об этом пишет местное интернет-издание "Полтавщина".

Представительнице суда пикетчики задали вопрос, почему к административному наказанию не привлечен ни один водитель.

"Лицо считается невиновным в совершении административного правонарушения, если сотрудники полиции нарушили процедуры освидетельствования на состояние опьянения и составления протокола об административных правонарушениях", – ответили в суде.

Митингующие подчеркнули, что не может каждый из 81 оформленного в 2019 году админпротокола быть составленным с нарушениями.

"Почти во всех этих делах адвокатом у нарушителей является муж председателя суда. Неужели в отношении прямого конфликта интересов ни у кого не возникает вопросов?" – заявил активист Евгений Хрусталев.

Адвокатский офис мужа Куцин находится рядом с судом, отмечают авторы материала. Пикетчики отметили, что в декларации судьи не указан доход ее супруга от занятия адвокатской деятельностью, но семья "строит имения, имеет сельскохозяйственные земли и несколько премиальных автомобилей". 

Активисты заявили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционные органы и Офис президента с требованием проверить эту информацию.

Теги: ДТП, коррупция, пикет, суды, Миргород, судья
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