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ПРОИСШЕСТВИЯ

Спасатели извлекли из водоема авто с четырьмя телами в Днепропетровской области

В ДТП в Днепропетровской области погибли мужчина, две женщины и ребенок, проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

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Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль из пруда на берег
Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль из пруда на берег
Фото: dp.dsns.gov.ua

12 января спасатели получили сообщение о ДТП около пруда в населенном пункте Вишневое Пятихатского района Днепропетровской области, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Ориентировочно… легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал в водоем. Предварительно, автомобиль находится в 5 м от берега, на глубине 2–3 м. Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне транспортного средства обнаружены тела четырех погибших, из них один ребенок – девушка 14 лет (дочь владельца)", – сказано в сообщении.

Погибли мужчина, ребенок и две женщины.

Теги: Украина, ДТП, ГСЧС, Днепропетровская область, спасатели, погибшие, автомобиль
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