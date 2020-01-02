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ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы. Правоохранители еще никому не объявили о подозрении

В полиции Киевской области сообщили, что проводят ряд экспертиз по факту ДТП с участием уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы. По результатам предварительного расследования обстоятельств аварии правоохранители сделали вывод, что виновен в ней именно Кулеба.

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ДТП произошло 24 ноября 2019 года
ДТП произошло 24 ноября 2019 года
Фото: Антон Геращенко / Facebook

В рамках уголовного производства по факту аварии с участием уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы правоохранители еще никому не объявили о подозрении. Об этом 2 января УНН сообщили в полиции Киевской области.

"Подозрение никому не объявляли. Направили ряд экспертиз, мы должны их дождаться и затем продолжать досудебное расследование – воспроизведение события, следственные эксперименты проводить. Расследование продолжается", – сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что расследование будет завершено после заключения судебно-медицинской экспертизы о полученных телесных повреждениях всех участников ДТП.

"Тогда считается окончательное завершение, потому что один получил одну травму, другой другую травму получил, от этого зависит мера наказания виновникам. Это если брать окончательный срок, а так оно может быть и раньше в суд передано", – сообщили в полиции.

Кулеба и его сыновья попали в ДТП в Чабанах Киево-Святошинского района Киевской области 24 ноября 2019 года. На видео с места аварии видно, что автомобиль Toyota, в котором находился уполномоченный, пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и был сбит микроавтобусом.

По факту ДТП открыто уголовное производство. Инцидент квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения (ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

По результатам предварительного расследования обстоятельств ДТП правоохранители сделали вывод, что виновен в нем именно Кулеба.

16 декабря Кулеба сообщил, что все пострадавшие в ДТП с его участием чувствуют себя значительно лучше. Он добавил, что у его младшего сына Елисея повреждены кости, он восстанавливается дома. Старший сын Тимофей находится в больнице.

Теги: Украина, ДТП, полиция, авария, Киевская область, правоохранители, расследование, Николай Кулеба, уголовное производство
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