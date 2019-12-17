Детский омбудсмен Украины заявил, что все пострадавшие в ДТП с его участием чувствуют себя значительно лучше

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сказал, что после аварии, которая произошла 24 ноября в Киевской области, его старший сын Тимофей находится в больнице, а младший сын Елисей восстанавливается дома.

16 декабря уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил "Интерфакс-Украина", что все пострадавшие в ДТП с его участием чувствуют себя значительно лучше.

"Слава богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса Вадиму, о состоянии которого я беспокоился с самого начала, была оказана вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе", – сказал он.

Он добавил, что у его младшего сына Елисея повреждены кости, он восстанавливается дома. Старший сын Тимофей находится в больнице.

"Врачи говорят, что несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация – это длительный процесс", – рассказал уполномоченный.

Кулеба добавил, что сам он физически чувствует себя лучше, но "поврежденные ребра каждый день напоминают об этом страшном событии".

"Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они – самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая, что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как какой-то страшный сон. Такие ситуации заставляют задуматься о главном – о ценности жизни и о своей семье. Еще раз осмыслить нашу ответственность за детей, близких. Нужно быть предельно внимательным. Осторожность никогда не бывает лишней", – подчеркнул он.

Кулеба и его сыновья попали в ДТП в Чабанах Киево-Святошинского района Киевской области 24 ноября. На видео с места аварии видно, что автомобиль Toyota, в котором находился уполномоченный, пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и был сбит микроавтобусом.

По результатам предварительного расследования обстоятельств ДТП правоохранители сделали вывод, что виновен в нем именно Кулеба.