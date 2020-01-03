Суд арестовал подростка, который устроил смертельное ДТП в Киевской области

1 января на дороге между селами Сеньковка и Горобиевка в Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился несовершеннолетний. По версии правоохранителей, подросток не справился с управлением авто.

Несовершеннолетний, который был за рулем попавшего в смертельное ДТП авто, был арестован. Об этом информировала пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Подростку сообщили о подозрении, по решению суда он был взят под стражу без права на внесение залога.

В связи с инцидентом были открыты два уголовных производства: по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители должны установить, могли ли другие участники ДТП оказать помощь погибшей в этой аварии 16-летней девушке.

ДТП произошло 1 января на дороге между селами Сеньковка и Горобиевка в Киевской области. По версии правоохранителей, автомобиль слетел в кювет из-за того, что подросток не справился с управлением. В результате пострадала 14-летняя девушка, а другая пассажирка погибла.