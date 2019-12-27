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МВД Украины инициирует увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения

В Министерстве внутренних дел Украины предлагают увеличить штраф за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч с 510 до 3400 грн, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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За управление авто лицом, не имеющим на это права, предлагают ввести штраф в размере 10 200 грн
За управление авто лицом, не имеющим на это права, предлагают ввести штраф в размере 10 200 грн
Фото: pixabay.com

Министерство внутренних дел инициирует увеличение штрафов для водителей за некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности. Об этом 26 декабря рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает пресс-служба ведомства.

В МВД подготовили пакет законопроектов об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения. В частности, предлагается увеличить размеры штрафов:

  • за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч – 3400 грн (сейчас 510 грн);
  • за оставление места ДТП – 3400 грн (сейчас 255 грн), а также предусмотреть возможность лишения права управлять транспортными средствами на полгода;
  • за управление авто лицом, не имеющим на это права, – 10 200 грн (сейчас 510 грн).

"Важными инициативами МВД являются снижение порога превышения скорости движения, с которого наступает административная ответственность, с 20 км до 10 км, и предложение не относить управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения к уголовным проступкам. Если наезд на человека был совершен водителем под влиянием алкоголя или наркотических средств, тогда ответственность будет еще больше", – рассказали в пресс-службе. 

Геращенко добавил, что в первом квартале 2020 года планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.

"Система фото- и видеофиксации превышения скорости пока работает в тестовом режиме в столице. Функционируют видеокамеры на пяти проспектах Киева и уже зафиксировали более 41 тысячи случаев превышения скорости. В дальнейшем камеры будут установлены в местах, где совершается наибольшее количество ДТП и чаще всего наблюдается превышение скоростного режима", – рассказал он.

За 10 месяцев 2019 года в Украине произошло 129 тыс. ДТП, из которых более 21 тыс. – с пострадавшими. Травмировано более 26 тыс. человек. Погибло 2716 человек. Составлено 96 тыс. административных материалов за управление машиной в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, сообщили в ведомстве.

Теги: транспорт, МВД, Украина, ДТП, алкоголь, штраф, Антон Геращенко, законопроект, пострадавшие, видеофиксация, скорость
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