Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В результате ДТП в Киеве пострадали семь пассажиров маршрутки – полиция

В полиции назвали виновницей ДТП в Киеве 67-летнюю женщину-водителя, которая, согласно результатам теста, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полиция квалификацирует ДТП после получения информации о степени телесных повреждений пострадавших
Полиция квалификацирует ДТП после получения информации о степени телесных повреждений пострадавших
Фото: npu.gov.ua

23 декабря в Киеве в Днепровском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали семь человек, сообщает 24 декабря пресс-служба столичной полиции.

"Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным автобусом. В результате семь пассажиров общественного транспорта получили различные травмы, из которых пятеро госпитализированы", – сказано в сообщении.

Согласно результатам теста, 67-летняя женщина-водитель легковушки находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители решат вопрос о квалификации ДТП после получения информации от медицинских работников о степени телесных повреждений пострадавших.

Теги: Киев, ДТП, полиция, алкоголь, правоохранители, пострадавшие, маршрутка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Палала". Вышел клип группы Kazka. Видео
  "Палала". Вышел клип группы Kazka. Видео
Галкин показал архивные снимки с голым торсом
Галкин показал архивные снимки с голым торсом
  "Уважение". Вышел сник-пик фильма об Артете Франклин. Видео
  "Уважение". Вышел сник-пик фильма об Артете Франклин. Видео
Берри показала, как выглядит с афрокосичками
Берри показала, как выглядит с афрокосичками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS