В результате ДТП в Киеве пострадали семь пассажиров маршрутки – полиция

В полиции назвали виновницей ДТП в Киеве 67-летнюю женщину-водителя, которая, согласно результатам теста, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

23 декабря в Киеве в Днепровском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали семь человек, сообщает 24 декабря пресс-служба столичной полиции.

"Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным автобусом. В результате семь пассажиров общественного транспорта получили различные травмы, из которых пятеро госпитализированы", – сказано в сообщении.

Согласно результатам теста, 67-летняя женщина-водитель легковушки находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители решат вопрос о квалификации ДТП после получения информации от медицинских работников о степени телесных повреждений пострадавших.