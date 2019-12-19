ДТП с тремя погибшими в Черниговской области. Водителю автобуса грозит до 10 лет заключения – прокуратура

Прокуратура Черниговской области сообщила о подозрении 44-летнему водителю автобуса Neoplan в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц), проинформировала пресс-служба областной прокуратуры 18 декабря.
По данным следствия, подозреваемый выехал на встречную полосу и допустил столкновение с тягачом Iveсo с полуприцепом.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что ДТП произошло в 22.40 16 декабря около села Мосты Бахмачского района Черниговской области. Автобус совершал рейс Херсон – Москва. В результате аварии погибли три человека, 15 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, отмечали в ГСЧС.
Прокуратура указывает, что пострадали 14 человек.
Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
"За содеянное водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет", – добавили в пресс-службе.