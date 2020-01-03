Несовершеннолетний попал в ДТП под Киевом. В 100 метрах от авто нашли тело погибшей девушки

Тело 16-летней девушки, которая пропала в селе Городиевка Киевской области в ночь на 1 января, нашли с "характерными для ДТП телесными повреждениями" в 100 метрах от места аварии автомобиля Peugeot, сообщили в полиции.

Утром 1 января на дороге между селами Сеньковка и Горобиевка в Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился несовершеннолетний, информирует пресс-служба полиции региона.

"Авария произошла около 6 часов утра. 17-летний парень, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля Peugeot, чтобы отвезти девушек. Автомобиль он взял без ведома родителей, которых в то время не было дома", – сказано в релизе.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, 14-летняя пассажирка пострадала. Ее госпитализировали.

"В это время в полицию также поступило сообщение о том, что в селе Горобеевка ушла из дома и не вернулась 16-летняя девушка. Во время поисковых мероприятий полиция выяснила, что видели ее в последний раз в селе в 6 утра. Тело девочки, которую разыскивали, в дальнейшем нашли в сотне метров от места аварии с характерными для ДТП телесными повреждениями", – заявили правоохранители.

В полиции подчеркнули, что пока не известно, каким образом тело погибшей девочки оказалось вдали от места ДТП.

Несовершеннолетнего водителя задержали, автомобиль изяли как вещественное доказательство.

"Юноша находился за рулем с явными признаками опьянения, однако он отказался от освидетельствования. У него в медицинских условиях взята кровь на содержание алкоголя", – добавили в полиции.

Угловное производство октрыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".